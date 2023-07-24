Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Клепач спрогнозировал убыточность программы МС-21 до 2035 года при нынешней цене

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Программа производства гражданских самолетов МС-21 будет убыточна до 2035 года при нынешней заявленной цене на этот самолет, считает главный экономист "ВЭБа.РФ", глава экспертного совета по диверсификации ОПК комплекса и импортозамещению при правкомиссии по импортозамещению Андрей Клепач.

Он высказал этот прогноз заявил об этом на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

"Все оценки показывают, что высоких доходов здесь (в авиапромышленном секторе - ИФ) не будет. Если брать ту же программу МС-21, при нынешней цене, которая запланирована, там убытки будут до 2035 года. Даже если себестоимость снизим на 30 с лишним процентов", - сказал Клепач.

В целом аэрокосмический сектор в России, по его словам, - это "неэкономичная экономика".

"Учитывая экономику что наших авиационных предприятий, что космических, каждые 3-4 года или 5 лет принимаем (решения по - ИФ) реструктуризации и финансированию. По прошлому году аэрокосмический комплекс в убытке, а если брать последние 5 лет, доходность - примерно 1,7%", - отметил Клепач.

Глава "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех") Юрий Слюсарь в интервью "Ведомостям" в октябре 2021 года оценивал каталожную стоимость МС-21 в $97 млн.

Андрей Клепач МС-21 ВЭБ.РФ ОАК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Казпочта" приостановила операции с попавшим под санкции "Юнистримом"

"Барби" заработала $155 млн в дебютный уикенд в США и Канаде, установив годовой рекорд

"Барби" заработала $155 млн в дебютный уикенд в США и Канаде, установив годовой рекорд

Международный совет повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду на 0,5 млн т

Ряд грузинских и армянских банков приостановили работу с подпавшим под санкции "Юнистримом"

"КАМАЗ" приостановил выпуск грузовиков до 6 августа из-за корпоративного отпуска

"КАМАЗ" приостановил выпуск грузовиков до 6 августа из-за корпоративного отпуска

Заявление Банка России: Экономика оправдывает инфляционные ожидания

Заявление Банка России: Экономика оправдывает инфляционные ожидания
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });