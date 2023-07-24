Клепач спрогнозировал убыточность программы МС-21 до 2035 года при нынешней цене

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Программа производства гражданских самолетов МС-21 будет убыточна до 2035 года при нынешней заявленной цене на этот самолет, считает главный экономист "ВЭБа.РФ", глава экспертного совета по диверсификации ОПК комплекса и импортозамещению при правкомиссии по импортозамещению Андрей Клепач.

Он высказал этот прогноз заявил об этом на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

"Все оценки показывают, что высоких доходов здесь (в авиапромышленном секторе - ИФ) не будет. Если брать ту же программу МС-21, при нынешней цене, которая запланирована, там убытки будут до 2035 года. Даже если себестоимость снизим на 30 с лишним процентов", - сказал Клепач.

В целом аэрокосмический сектор в России, по его словам, - это "неэкономичная экономика".

"Учитывая экономику что наших авиационных предприятий, что космических, каждые 3-4 года или 5 лет принимаем (решения по - ИФ) реструктуризации и финансированию. По прошлому году аэрокосмический комплекс в убытке, а если брать последние 5 лет, доходность - примерно 1,7%", - отметил Клепач.

Глава "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех") Юрий Слюсарь в интервью "Ведомостям" в октябре 2021 года оценивал каталожную стоимость МС-21 в $97 млн.