В Белгородской области в результате атак дронов ранены два человека

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородской области Краснояружский и Грайворонский округа были атакованы дронами, пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В районе села Илек-Пеньковка Краснояружского округа от удара FPV-дрона по служебному автобусу ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Краснояружскую ЦРБ. У него диагностировали баротравму, множественные осколочные ранения лица и шеи", - написал Гладков.

От госпитализации водитель отказался. У автобуса разбито лобовое стекло и поврежден кузов.

"В городе Грайвороне дрон атаковал автомобиль. Мужчине, получившему осколочные ранения мягких тканей коленного сустава, а также баротравму, оказали помощь в Грайворонской ЦРБ. Лечение продолжит амбулаторно", - сообщил губернатор.

На месте удара повреждены две машины, одна из них сгорела.