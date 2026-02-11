Поиск

Жительница Белгородского округа ранена в результате взрыва БПЛА

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Белгород и Белгородский округ подверглись массированной атаке беспилотников, по предварительным сведениям, пострадала одна женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В поселке Дубовое Белгородского округа один БПЛА сдетонировал на территории коммерческого объекта. Женщину с предварительным диагнозом "слепое осколочное ранение головы" бригада "скорой" доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в мессенджере.

На месте атаки повреждены складские помещения и пять машин.

Два других беспилотника атаковали в поселке два многоквартирных дома. В зданиях выбиты окна и повреждены фасады. Также повреждены стекла и кузова четырех легковых автомобилей. При взрыве посекло входную группу и окно соцобъекта.

В результате удара еще одного БПЛА на территории другого коммерческого объекта уничтожена машина и поврежден автобус.

В Белгороде от удара беспилотника повреждены кровля и фасад коммерческого объекта. От падения обломков сбитых БПЛА выбиты окна в четырех квартирах двух многоквартирных домов и посечены осколками три автомобиля, добавил Гладков.

