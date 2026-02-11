В Курской области в результате удара БПЛА по хозпостройкам ранены двое

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о двух пострадавших в Глушковском районе в результате атаки БПЛА вечером 10 февраля.

По его данным, удар был нанесен по хозпостройкам, в результате чего 43-летний мужчина получил осколочное ранение правой ноги, у 49-летнего жителя травмы грудной клетки и обеих ног.

Обоих пострадавших доставили в Курскую областную больницу в состоянии средней степени тяжести.