Три многоэтажки эвакуировали в курском Железногорске из-за упавшего БПЛА

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об эвакуации жителей нескольких многоквартирных жилых домов в Железногорске из-за упавшего во дворе украинского беспилотника.

"Место оцеплено, жильцов трёх МКД (около 250 человек) временно эвакуируют в школу, чтобы дать возможность отработать оперативным службам. Дежурят бригады скорой помощи. Как только сапёры обезвредят беспилотник, все вернутся в свои квартиры", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Также Хинштейн уточнил информацию о повреждениях, нанесенных при падении обломками дрона в Курске.

"Обломки одного беспилотника упали в Сеймском округе. Из-за взрывной волны, предварительно, в трех многоквартирных домах повреждено незначительное количество окон, посечены автомобили, выбита подъездная дверь", - информировал глава региона.

Он уточнил, что сегодня в домах закроют тепловой контур, а в ближайшее время бригады приступят к восстановлению и замене стеклопакетов.

По данным Минобороны, над Курской областью сегодня с 8:00 до 17:00 было уничтожено девять беспилотников.