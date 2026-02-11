Следствие ходатайствует об аресте пособников в покушении на генерала Алексеева

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Следствие по делу о покушении на генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева просит суд арестовать задержанных по обвинению в соучастии в преступлении отца и сына - Виктора и Павла Васиных, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко в среду журналистам.

Накануне в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщили о задержании третьего соучастника покушения - сына одного из фигурантов дела Виктора Васина - Павла Васина, который дал признательные показания, в том числе и о других высокопоставленных военных, за которыми следили фигуранты.

В ведомстве отметили, что Васин "обеспечил ранее задержанных агента Службы безопасности Украины Корбу и своего отца транспортными средствами для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, а также приобрел средства технического контроля: видеорегистратор и трекер, использовавшиеся для слежки и определения маршрутов передвижения объектов посягательств".

"Кроме того, фигурант оказывал содействие преступникам в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов заинтересованности СБУ с использованием интернет-приложений и поисковых систем", - добавили в ФСБ.

Покушение произошло утром 6 февраля. В жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный преступник произвел несколько выстрелов в Алексеева. Раненый генерал был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело, расследование контролирует столичная прокуратура.

Ранее стало известно о задержании Корбы и Васина. Замоскворецкий суд Москвы отправил Корбу в СИЗО.

В спецслужбе сообщали, что фигуранты дела дают признательные показания. В частности, Корба пояснил, что действовал по заданию СБУ за вознаграждение в 30 тыс. долларов.