Москва подчеркнула готовность к переговорам по Украине с опорой на понимания Анкориджа

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова идти по пути поиска переговорного решения ситуации на Украине с опорой на понимания, достигнутые в ходе российско-американского саммита в Анкоридже, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, предпочитаем, чтобы эти цели были достигнуты при помощи дипломатии. Поэтому готовы идти по пути поисков переговорного решения с опорой на известные понимания, достигнутые президентами (России и США) Путиным и Дональдом Трампом на встрече в Анкоридже", - сказал Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.

По словам Лаврова, этим пониманиям российская сторона "остается полностью привержена".

Песков назвал краеугольными достигнутые в Анкоридже понимания

"Надеемся, что "партия войны", которая "окопалась" в Брюсселе, Лондоне и некоторых других европейских столицах, не сможет остановить начатое лидерами России и США трудное, но столь необходимое движение к прочному миру", - добавил глава МИД.

Как указал Лавров, "народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах".

"Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в "родную гавань" в полном соответствии с чаяниями этих людей", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Кроме того, подчеркнул Лавров, "языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены наряду с искоренением другой первопричины конфликта: устранением военных угроз национальной безопасности России, исходящих со стороны Украины".

Также, по словам главы МИД РФ, на предстоящих в 2026 году выборах в Государственную Думу ведомство будет "оказывать содействие в обеспечении честного международного наблюдения на выборах в России, в том числе в Крыму, Севастополе, Донецке, Луганске и в других новых российских регионах".

Как заявил в своем выступлении Лавров, Россия будет добиваться "безусловного учета" ее интересов "при согласовании общеприемлемых договоренностей с партнерами, открытыми для честного и прямого диалога с Россией".

"Не видим альтернативы добрососедству со всеми сопредельными государствами, пусть отношения с некоторыми из них на сегодняшний день не в самом лучшем состоянии", - констатировал Лавров, пояснив, что "это, в первую очередь, касается Украины".

МИД РФ Сергей Лавров США Украина
