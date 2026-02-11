Лавров отметил, что ни от кого, кроме Трампа, не слышал заявлений об отказе Индии от нефти РФ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - У Москвы нет оснований полагать, что российско-индийские договоренности, в том числе, в сфере энергетики, подвергаются риску, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров; он также отметил, что не слышал утверждений об отказе Индии от нефти из России ни от кого, кроме президента США.

"У нас нет оснований полагать, что договоренности, которые на высшем уровне достигаются, которые между правительствами двух стран достигаются, российским и индийским, что эти договоренности подвергаются какому-то риску", - сказал Лавров, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

Так он, в частности, прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, что Индия отказалась от импорта российской нефти.

"Вы упомянули, что Дональд Трамп заявил о согласии Индии не закупать больше российскую нефть. Я больше ни от кого такого заявления не слышал, в том числе, от премьер-министра Моди, от других индийских участников", - подчеркнул Лавров.

В начале февраля Трамп заявил, что достиг с премьером Индии Нарендрой Моди торгового соглашения, предусматривающего, в частности, снижение пошлин. Тогда же американский президент сообщил, что Моди пообещал, что откажется от российской нефти и будет закупать нефть у США и Венесуэлы. В последние месяцы Трамп неоднократно говорил о готовности Индии отказаться от российской нефти.