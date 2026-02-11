Поиск

Власти Петербурга смогут закупать драгметаллы и камни на свободные остатки бюджета

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Администрация Петербурга получит право создать государственный фонд драгоценных металлов и камней.

Об этом говорится в законопроекте "О разграничении полномочий Законодательного собрания Петербурга и правительства Петербурга в области геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычи, производства, использования и обращения в Санкт-Петербурге".

Заксобрание уже одобрило эти поправки в первом чтении. За документ проголосовали 44 депутата, трое выступили против.

По условиям законопроекта, городское правительство получит полномочия формировать и использовать этот фонд, приобретать драгметаллы и драгоценные камни для фонда и затем реализовывать их на внутреннем и внешнем рынках в порядке, установленном законодательством и президентом.

"Мы исходили из того, что возможность размещения свободных средств бюджета на этом сложном, но динамичном рынке драгоценных металлов, а не на консервативных ресурсах - в акциях, облигациях, - может быть в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе интересна городу. (...) Комитет финансов очень осторожно оценивает перспективы создания такого государственного фонда, но такое право точно должно быть, и оно вполне успешно реализуется в (иных) субъектах Федерации. С нами солидарен губернатор, который в своем заключении поддерживает нас", - сказал один из авторов законопроекта, депутат Всеволод Беликов ("Единая Россия").

Беликов указал, что подобные фонды уже созданы в Якутии, Магаданской и Свердловской областях, а аналогичные нормы о разграничении полномочий имеются в законодательстве восьми регионов.

Правительство Петербурга также получит право осуществлять и иные законные операции с камнями и металлами из собственности Петербурга, указанные в статье 1 федерального закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

Городское Заксобрание, в свою очередь, получит право принимать законы в этой сфере и контролировать их исполнение.

