Правительство выделит еще 2 млрд руб. на льготный лизинг сельхозтехники

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ в преддверии весенне-полевых работ приняло решение о выделении дополнительно 2 млрд рублей на поддержку лизинга сельхозтехники.

"Всего для предоставления субсидий в рамках программы агролизинга предусмотрено в федеральном бюджете в этом году более 13 млрд рублей. Выделим сегодня дополнительно еще 2 млрд рублей, что позволит обеспечить поставки свыше 6,5 тыс. единиц сельхозтехники, причем на льготных условиях, а также поможет профинансировать заключенные ранее договоры аренды", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в среду.

По его словам, в настоящее время есть спрос на отечественную и белорусскую продукцию, наиболее востребованы тракторы и комбайны.

"Важно, чтобы средства были направлены как можно скорее, впереди - посевная кампания, а значит у аграриев должна быть возможность хорошо подготовиться к полевым работам", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщается в пресс-релизе правительства, зарезервированные в федеральном бюджете средства предназначены для компании "Росагролизинг".