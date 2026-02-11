Поиск

Лавров награжден медалью Госдумы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду вручил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову медаль Государственной думы.

Володин на пленарном заседании по окончании "правительственного часа" заявил, что решение о награждении принято единогласно с учетом мнения всех политических фракций.

Он отметил, обращаясь к главе МИД РФ, что "независимо от того, что у каждой политической фракции есть своя программа, идеология, но что касается интересов страны, ее позиции, все поддерживают нашего президента, внешнеполитическое ведомство, которое вы возглавляете".

МИД РФ Сергей Лавров Госдума
