В Екатеринбурге четвероклассник ранил девочку из игрушечного пистолета

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Академическом районе Екатеринбурга ученица четвертого класса школы № 23 получила травму в результате выстрела из игрушечного пистолета, сообщила прокуратура Свердловской области. Это произошло 2 февраля.

"На перемене в здании школы учащийся четвертого класса выстрелил из игрушечного пистолета и попал пластиковой пулей в глаз однокласснице", - говорится в сообщении.

Девочку с ушибом глазного яблока и тканей роговицы доставили в больницу.

Прокуратура Академического района проверит соблюдение в школе законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

По факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (по ст. 213 УК), сообщили в областном СК.

Екатеринбург
