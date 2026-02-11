КС предписал установить критерии снижения согласованного размера оплаты судебных экспертов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Конституционный суд (КС) РФ признал неконституционным отсутствие в законодательстве критериев для снижения размера вознаграждения экспертам, готовящим заключения в рамках разрешения судебных споров. До внесения изменений в регулирование суды смогут уменьшать выплаты, если эксперты выполнили свою работу не полностью, отступили от действующих нормативных требований к экспертной деятельности, явно завысили стоимость своих услуг, следует из опубликованного в среду постановления суда.

Разбирательство в КС РФ велось по жалобе АНО "Центр мониторинга и контроля за ценообразованием" (ЦМОК), которая была привлечена судом по ходатайству истца для проведения экспертизы по административному делу об оспаривании нормативного акта в сфере тарифного регулирования в электроэнергетике.

Стоимость экспертизы была определена в размере 4,53 млн руб. Впоследствии суд первой инстанции сократил вознаграждение для экспертной организации до 3 млн руб. на том основании, что не все выводы заключения экспертов были положены в основу решения. Апелляция сочла эту сумму завышенной и снизила ее до 520 тыс. рублей, руководствуясь расценками на аналогичные исследования в государственных судебно-экспертных учреждениях.

Оспорить снижение вознаграждения ЦМОК не удалось, и он обратился в КС РФ с жалобой на пункт 3 статьи 108 Кодекса об административном судопроизводстве (КАС) РФ, согласно которому суд определяет по согласованию со сторонами, а также по соглашению с экспертами и специалистами размер вознаграждения последним. Заявитель полагал, что эта норма не соответствует Конституции РФ, поскольку допускает произвольное снижение судом размера выплат, который согласован с экспертной организацией до проведения экспертизы и утвержден определением суда о ее назначении. ЦМОК указывал, что оспариваемое положение кодекса не обеспечивает надлежащих гарантий возмещения экспертом своих расходов по проведению исследования и создает "только видимость гарантий получения оплаты в запрашиваемом размере".

КС РФ по итогам рассмотрения жалобы отметил, что по общему правилу оплата экспертизы гарантируется именно в предварительно согласованном размере, но не исключено и снижение судом чрезмерных расходов на нее с тем, чтобы не затруднялся доступ к правосудию. Но анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды снижают предварительно установленный размер вознаграждения, руководствуясь исключительно или преимущественно критериями определения стоимости экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях, констатировал суд. Однако стоимость услуг негосударственных организаций формируется на основе рыночных принципов, в том числе исходя из самоокупаемости этой деятельности, которые не имеют тождественного значения для аналогичных государственных учреждений, добавили судьи. Выявленный подход судов, по мнению КС РФ, не учитывает разный правовой статус и экономические условия деятельности государственных и негосударственных экспертных организаций, а также не обеспечивает охрану доверия к определениям судов об определении размера вознаграждения до проведения работы.

КС РФ пришел к выводу, что складывающаяся практика во многом обусловлена отсутствием в КАС критериев допустимости снижения вознаграждения экспертам. Действующий пункт 3 статьи 108 КАС РФ судьи признали не соответствующим конституции, а правительству поручили восполнить пробел в регулировании.

При разработке поправок в КАС РФ, по мнению КС РФ, нужно учитывать, что снижение согласованного вознаграждения допустимо в исключительных случаях, поскольку изначально оно определяется с учетом мнения участников судебного спора и самой экспертной организации.

До внесения изменений в КАС РФ суды смогут снижать размер выплат эксперту после исследования экспертизы, во-первых, по собственной инициативе с учетом мнения участвующих в деле лиц или, во-вторых, по заявлению последних. Такое снижение возможно, если установлена неполнота представленного заключения (пропорционально выполненному объему исследования), если отдельные выводы сделаны не на основании действующих нормативных требований к экспертной деятельности, а также если обнаружена явная чрезмерность расходов на оплату экспертизы с учетом стоимости аналогичных услуг в иных экспертных организациях. При этом экспертная организация вправе представить суду дополнительное обоснование размера денежных сумм, подлежащих выплате, а суд обязан дать оценку представленным документам и доводам, говорится в постановлении КС РФ.

Дело заявителя подлежит пересмотру.