Туроператоры предложат альтернативные направления туристам с путевками на Кубу

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Организованные туристы, которые купили туры на Кубу с вылетами в феврале-марте, смогут выбрать альтернативное направление для отдыха или вернуть деньги на фоне энергетического кризиса в республике, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Организованные туристы, купившие путевки на Кубу с вылетами в феврале, марте и более поздние даты, могут рассчитывать на получение альтернативных предложений от туроператоров, перенос сроков поездки или возврат денежных средств в соответствии с условиями договора и с учетом фактически понесенных туроператором расходов, включая бронирование отелей и приобретение авиабилетов", - говорится в сообщении объединения.

По предварительным оценкам РСТ, в настоящее время на территории Кубы находятся около 4 тыс. россиян.

"Туристам рекомендуется поддерживать связь со своим турагентом, туроператором и авиакомпанией для получения актуальной информации и оперативного решения возникающих вопросов", - добавили в пресс-службе.

Росавиация сообщила в среду, что рейсы авиакомпании "Россия" и Nordwind на Кубу после вывоза туристов в ближайшие дни будут временно приостановлены.

Власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу. Самолетам, выполняющим дальнемагистральные рейсы с Кубы, придется делать остановку после вылета с острова для дозаправки в других аэропортах Карибского бассейна.

