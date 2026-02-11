Минэкономразвития РФ рекомендовало приостановить продажу туров на Кубу

В ведомстве также призвали российских туристов воздержаться от поездок в эту страну

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития РФ в среду рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу до нормализации обстановки в стране.

"На основании официальных сообщений посольства и генконсульства в Гаване, Росавиации, руководствуясь положениями ст. 14 Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", п. 5.3.138 положения о министерстве экономического развития РФ, утвержденного постановлением правительства от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России информирует туроператоров, турагентов и туристов (экскурсантов) о чрезвычайной ситуации с топливом на Кубе", - говорится в сообщении.

В связи с этим министерство рекомендует "российским гражданами воздержаться от поездок на Кубу в туристических целях до нормализации обстановки, а российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг на Кубу до нормализации обстановки".

Министерство также рекомендует турагенствам и туроператорам информировать российских туристов, заключивших и/или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов на Кубу, о текущей ситуации, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со статьей 14 закона о туристской деятельности.

Ранее в Росавиации сообщили, что из-за трудностей с заправкой топливом авиакомпании "Россия" и Nordwind в ближайшие дни вывезут туристов, которые уже находятся на Кубе, после чего приостановят полеты. В Российском союзе туриндустрии сообщили, что организованные туристы, которые купили туры на Кубу с вылетами в феврале-марте, смогут выбрать альтернативное направление для отдыха или вернуть деньги.

Власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу. Самолетам, выполняющим дальнемагистральные рейсы из Кубы, придется делать остановку после вылета с острова для дозаправки в других аэропортах Карибского бассейна.