Выставка о сестрах милосердия пройдет в Музее военной истории РВИО

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Выставка "Женщины военного милосердия", посвященная истории сестер милосердия в России, откроется в Музее военной истории РВИО в марте, сообщила исполнительный директор музея Елена Синицина.

"В преддверии женского праздника мы откроем выставку, которая называется "Женщины военного милосердия", полностью основанную на частных коллекциях. Это как раз выставка, которая рассказывает об истории образования сестричества и об истории сестричества в России, как оно появилось, кто был родоначальником", - сказала Синицина журналистам на пресс-завтраке РВИО.

Она уточнила, что на выставке будет представлено много подлинных предметов, среди которых попона собачки, подаренной дочерям Николая II, работавшим сестрами милосердия. Также на выставке будет представлена повязка сестры милосердия - внучки Александра Пушкина.

Выставка будет проходить с 3 марта по 6 октября.

В июле в музее откроется выставка "Три карты генерала Чернышева", посвященная 240-летию со дня рождения военного и государственного деятеля Александра Чернышева.

Кроме того, в этом году запланировано открытие Музея-макета Бородинского сражения в усадьбе Герцена в селе Петрушково.

"Это здание, в котором ночевал Александр I. Не ночевал Наполеон, мы точно это знаем, хотя очень многие об этом говорят. Там остановился Жуков. Там остановилось очень много известных людей. Мы делаем огромный макет Бородинского сражения, рассказываем про это. И рассказываем про старую Смоленскую дорогу. О том, как это все происходило", - добавила Синицина.

В свою очередь заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко сообщил, что 19 февраля на Гоголевском бульваре в Москве откроется выставка "Герои и подвиги".