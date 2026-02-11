Поиск

В РФ из Боснии и Герцеговины экстрадирован обвиняемый в вымогательстве

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Босния и Герцеговина выдала России обвиняемого в вымогательстве в столичной гостинице, совершенном несколько лет назад, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Боснии и Герцеговины экстрадирован гражданин нашей страны. Он находился в международном розыске по обвинению в вымогательстве, совершенном организованной группой в целях получения имущества в крупном размере", - сказала Волк журналистам в среду.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый и его сообщники в номере одной из столичных гостиниц избили мужчину и под угрозой применения холодного оружия вымогали у него деньги и ценности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, обвиняемый скрылся от следствия за границей и в мае 2025 года был объявлен в международный розыск. "В этом же месяце благодаря тесному взаимодействию по каналам Интерпола от зарубежных коллег поступили сведения о задержании фигуранта на территории Боснии и Герцеговины", - пояснила представитель МВД.

Ходатайство Генпрокуратуры РФ о выдаче разыскиваемого зарубежными партнерами было удовлетворено. В среду в аэропорту города Сараево его передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву, добавила Волк.

Власти подготовят предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с числом детей в семье

Что произошло за день: среда, 11 февраля

В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

Константин Богомолов освобожден от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Банкам разослали правила оформления отказа клиента от денег для возврата жертве мошенников

Депутаты предложили включить в ежегодный медосмотр в школах консультацию психолога

Рыбаки обеспокоены планами ввести для них "информационно-цифровой оброк"

Отец и сын Васины арестованы по делу о покушении на генерала Алексеева

Росавиация одобрила использование отечественных композитов в киле и стабилизаторе МС-21
