Один человек погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника в Волоконовском округе, из-за чего погиб мирный житель.

"В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте", - написал он в своем телеграм-канале вечером в среду.

Транспортное средство получило повреждения, добавил Гладков.

Ранее в правительстве Луганской Народной Республики сообщили, что БПЛА ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в Сватово, пострадал водитель и двое медиков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков ВСУ Белгородская область
