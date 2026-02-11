Один человек погиб при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника в Волоконовском округе, из-за чего погиб мирный житель.

"В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка FPV-дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений водитель скончался на месте", - написал он в своем телеграм-канале вечером в среду.

Транспортное средство получило повреждения, добавил Гладков.

Ранее в правительстве Луганской Народной Республики сообщили, что БПЛА ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в Сватово, пострадал водитель и двое медиков.