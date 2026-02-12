Два землетрясения магнитудой до 5,3 зафиксировали возле Южных Курил

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,3 зарегистрированы в Тихом океане возле Южных Курил Сахалинской области утром в четверг, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Первое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в четверг в 03:35 местного времени (среда 19:35 мск) в Тихом океане с эпицентром в 291 км южнее о. Симушир. Очаг залегал на глубине 63 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

Второй подземный толчок магнитудой 5,3 сейсмологи зафиксировали в 05:00 местного времени (среда 21:00 мск) с эпицентром в 55 км северо-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг залегал на глубине 66 км под морским дном.

По словам собеседника агентства, второй подземный толчок в населенных пунктах Южных Курил ощутили силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.