Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг умеренно снижается после роста накануне вслед за мировыми сырьевыми площадками, а также на фоне корпоративных новостей и надежд на продолжение переговоров по мирному украинскому урегулированию; фактором поддержки выступают данные Росстата о дальнейшем замедлении инфляции. Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,1% при смешанной динамике blue chips.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2754,66 пункта (-0,1%); лидируют в снижении акции "Татнефти" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), при этом подросли бумаги "Хэдхантера" (+1,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,7%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 февраля, составляет 77,4648 руб. (+25,57 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "ВК" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Газпрома" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), бумаги "ММК" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Русала" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ за 2025 год выросла на 15%, до 142 млрд рублей, сообщила компания накануне вечером. Рост произошел в основном в связи со сравнительным эффектом курсовых разниц из-за разнонаправленной динамики курса рубля, пояснил представитель компании. Выручка ГМК за 2025 год составила 907 млрд рублей, что незначительно выше уровня 2024 года.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля, 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января. Из недельных данных за январь, а также за начало февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 9 февраля замедлилась до 6,36% с 6,46% на 2 февраля (но выросла с 5,59% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Зампред Банка России Алексей Заботкин на прошлой неделе заявил, что ситуация с инфляцией суммарно в ноябре, декабре и январе развивается близко к октябрьскому прогнозу ЦБ. По его словам, изменение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем заседании или последующем большого значения не имеет, важнее траектория ставки на более длинном горизонте. "С точки зрения экономики и финансовых рынков важнее то, какая ставка будет в среднем в течение следующих 12-18 месяцев, по какой траектории пойдет ставка в дальнейшем", - отметил зампред ЦБ.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в среду, что мирное решение украинского конфликта необходимо для вступления в действие гарантий безопасности для Украины. "Разумеется, нужны мирные договорённости перед тем, как будут активированы гарантии безопасности", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе накануне совещания министров обороны стран НАТО. Генсек альянса ответил на вопрос о состоянии международных усилий по гарантиям безопасности для Украины в свете мирных переговоров.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы Мосбиржи и РТС подошли к сопротивлениям 2760 пунктов и 1125 пунктов соответственно, получив поддержку от корпоративных факторов, а также геополитических сигналов. Так, в СМИ поступила информация о возможном визите украинской делегации в Москву для продолжения переговоров, что позволяет рынку сохранить краткосрочный восходящий тренд.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, поддержку рынку оказывают выросшие сырьевые площадки, в частности нефть Brent торгуется вблизи $70 за баррель.

Однако ключевым фактором неопределенности остается геополитическая ситуация: рынок реагирует на сообщения о ходе переговоров по Украине и сигналы из Москвы и Киева, при этом конкретных прорывных решений пока нет. Издание Financial Times сообщило о планах Украины провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией после давления со стороны США. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что переговорный процесс остается долгим и требует серьезной подготовки. В фокусе внимания инвесторов - решение Центробанка в пятницу по ключевой ставке и статданные по инфляции в РФ.

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает движение в боковике 2700-2800 пунктов. До появления положительных внешних драйверов в виде "голубиных" сигналов от ЦБ или позитива по геополитике наиболее вероятным сценарием представляется консолидация вблизи сопротивления 2800 пунктов, считает Магомедов.

В США накануне индексы акций снизились в пределах 0,2%; рынок не смог удержать рост, вызванный более сильными, чем ожидалось, данными по рынку труда США за январь.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в январе увеличилось на 130 тыс. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 70 тыс. Безработица в США в прошлом месяце составила 4,3%, тогда как эксперты ожидали ее сохранения на декабрьском уровне в 4,4%.

Первоначальная реакция трейдеров на опубликованный отчет была позитивной, они восприняли его как хороший сигнал для экономики. Однако постепенно оптимизм сошел на нет, поскольку данные укрепили инвесторов во мнении, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет спешить со снижением базовой ставки.

Позднее на этой неделе также будут обнародованы январские данные о динамике потребительских цен в США, которые определяют направление политики ФРС наряду с показателями рынка труда.

В Азии утром в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 2,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают рост на фоне геополитической напряженности вокруг Ирана; Brent торгуется вблизи $70 за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 7:01 мск в четверг составила $69,81 за баррель (+0,6% и +0,9% в среду), мартовская цена фьючерса на WTI - $65,07 за баррель (+0,7% и +1,1% накануне).

Американский президент Дональд Трамп заявил ранее на неделе, что Тегеран хочет заключить сделку с Вашингтоном, но США устроит только та сделка, которая лишит Иран ядерной и ракетной программ. "Это будет хорошая сделка: никакого ядерного оружия, никаких ракет, ничего этого, ничего лишнего", - заявил Трамп в интервью Fox Business. "Как вы знаете, сейчас к Ирану направляется огромная флотилия", - добавил он.

В среду издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что американское командование ожидает возможного приказа об отправке на Ближний Восток, где находится авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, второго корабля такого же класса.

"Три чиновника США сказали, что в Пентагоне заявили о подготовке второй авианосной ударной группы к переброске на Ближний Восток в то время, как военные США готовятся к вероятной атаке на Иран", - информирует издание.