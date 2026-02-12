За ночь российские военные уничтожили 106 украинских беспилотников

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В ночь на четверг российские военные перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над 13 регионами РФ, а также над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Ростовской, Липецкой, Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и Крымом, а также над Азовским и Черным морями.