Генпрокуратура подала иск о взыскании имущества нижегородского судьи Фомина и его близких

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Заместитель генерального прокурора РФ подал исковое заявление об обращении в доход государства имущества нижегородского судьи Виктора Фомина и его близких родственников в рамках мероприятий по контролю за соответствием расходов доходам госслужащих.

Согласно судебной картотеке, заявление подано в Волжский городской суд Волгоградской области 11 февраля.

Иск принят к производству, собеседование по делу назначено на 25 февраля.

Ответчиками выступают Виктор Фомин, Юрий Фомин, Елена Фомина, Юлия Новикова. В качестве третьих лиц указаны София Баранова, Алевтина Бекназарова, Юлия Осянина, Владимир Скворцов.

Как сообщалось, 9 февраля по поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова Высшая квалификационная коллегия судей отказала Виктору Фомину в рекомендации на должность зампредседателя Нижегородского областного суда, которую он планировал занять. Материалы в отношении него были направлены в Генпрокуратуру России для предъявления антикоррупционного иска с последующим лишением судейского статуса.

В 2017 году Фомин был назначен судьей Нижегородского районного суда. Позже перешел на работу в областной суд.