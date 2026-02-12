Поиск

Путин поручил ежегодно проводить оценку колледжей и вузов с худшими результатами

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии Агентства стратегических инициатив ежегодно проводить оценку деятельности худших колледжей и вузов, сообщает сайт Кремля.

"Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ и при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" обеспечить организацию работы по ежегодной оценке деятельности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, показавших худшие результаты в национальных рейтингах профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, установив в том числе порядок проведения такой оценки", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Госсовета, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад по данной работе должен быть представлен президенту до 1 июля, а затем предоставляться раз в год.

При этом не менее 2% государственных и муниципальных профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования с худшими результатами по итогам этой ежегодной оценки деятельности должны быть реорганизованы, либо их программы развития должны быть актуализированы.

Владимир Путин
