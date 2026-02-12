МИД считает, что за идеями Франции о диалоге с РФ стоит желание вклиниться в переговоры по Украине

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве не питают иллюзий относительно истинных намерений Франции в вопросе возобновления диалога с Россией, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не секрет, что именно французская сторона обрушила российско-французские двусторонние отношения, капитально подорвала доверие к собственной договороспособности (...). Вовсю ведутся переговоры о размещении на Украине под той или иной вывеской воинских контингентов натовских стран, включая французские войска. Мы не раз указывали на опасность таких планов", - сказала она на брифинге.

Захарова подчеркнула: "И действительно приходится признать, что мало какое другое европейское государство делает столько для подрыва российско-американских переговорных усилий, как Франция. Поэтому мы предпочитаем судить о бывших партнёрах не по словам и обещаниям, а по поступкам. Поэтому мы не питаем иллюзий относительно истинных намерений Парижа в отношении возобновления диалога с Москвой. Пока у нас имеются все основания полагать, что за этим стоит не столько готовность всерьёз договариваться с нашей страной с учётом её фундаментальных интересов, сколько стремление вклиниться в переговорный процесс и попытаться навязать нам продвигаемые Евросоюзом и этой якобы "коалицией желающих" варианты урегулирования".

Она напомнила, что некоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным: "Но дальше слов дело пока не идёт. Мы никогда не отказывались от контактов на высшем уровне с Парижем. Стоит напомнить, что отказ от диалога с Парижем был не нашим выбором".

Захарова отметила, что "этот порыв можно было бы действительно только приветствовать", если "французы собираются действительно исправлять свои ошибки".