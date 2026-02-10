Макрон предложил нескольким европейским странам возобновить диалог с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Ibrahim Ezzat/Anadolu via Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что предложил нескольким европейским коллегам подготовить возобновление диалога с Россией.

"Важно структурировать возобновление европейских контактов с Россией, не проявляя наивности, не оказывая давления на украинцев. Поэтому я предложил нескольким европейским коллегам возобновление диалога", - заявил он в интервью Süddeutsche Zeitung и ряду других европейских газет.

По мнению президента Франции, если европейские страны не возьмут на себя такие контакты с Москвой, то фактически делегируют эту работу другой стороне - США.

Макрон подчеркнул, что диалог с РФ важен, так как эта страна останется соседом ЕС, "нравится нам это или нет".

Он также подтвердил, что Франция восстановила каналы диалога "на техническом уровне".

В начале января Макрон заявил, что планирует провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Он сообщил телеканалу France 2, что "идет работа по возобновлению этого контакта, который будет организован в ближайшие недели".

Ранее в феврале французский журнал L`Express со ссылкой на источник сообщал, что дипломатический советник Макрона - Эммануэль Бонн - отправился на переговоры в Москву.