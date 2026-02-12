Ракета "Протон-М" с метеоспутником "Электро-Л" стартовала с Байконура

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" с гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" №5 стартовала в четверг с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Пуск ракеты с разгонным блоком ДМ-03 и космическим аппаратом состоялся в 11:52 по московскому времени с 81-й площадки космодрома Байконур. Отделение разгонного блока со спутником запланировано через 9 минут 45 секунд после старта.

Выведение космического аппарата на целевую орбиту займет 6 часов 38 минут.

Космический аппарат будет размещен на геостационарной орбите в 35 786 км от Земли.

Сообщалось, что пуск ракеты "Протон-М" со спутником "Электро-Л" изначально был запланирован на 15 декабря 2025 года, однако в "Роскосмосе" заявили о переносе пуска для устранения недочетов в разгонном блоке.

Спутник "Электро-Л" предназначен для обеспечения оперативной и независимой гидрометеорологической информацией и ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

С 2011 года на геостационарную орбиту запущены четыре спутника "Электро-Л". Масса одного космического аппарата составляет около 2,12 тонны. Гарантийный срок службы не менее 10 лет.

В настоящее время в системе "Электро" используются по целевому назначению три спутника: "Электро-Л" №2 (запущен 11 декабря 2015 года), "Электро-Л" №3 (запущен 24 декабря 2019 года) и "Электро-Л" №4 (запущен 5 февраля 2023 года).