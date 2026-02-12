Разгонный блок с метеоспутником "Электро-Л" вышел на околоземную орбиту

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Протон-М" в четверг вывела на промежуточную орбиту разгонный блок с гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" №5 после старта с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Разгонный блок ДМ-03 через шесть с половиной часов должен вывести спутник "Электро-Л" на целевую орбиту.

Космический аппарат будет размещен на геостационарной орбите в 35 786 км от Земли.

Спутник "Электро-Л" предназначен для обеспечения оперативной и независимой гидрометеорологической информацией и ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

С 2011 года на геостационарную орбиту запущены четыре спутника "Электро-Л". Масса одного космического аппарата составляет около 2,12 тонн. Гарантийный срок службы не менее 10 лет.

В настоящее время в системе "Электро" используются по целевому назначению три спутника: "Электро-Л" №2 (запущен 11 декабря 2015 года), "Электро-Л" №3 (запущен 24 декабря 2019 года) и "Электро-Л" №4 (запущен 5 февраля 2023 года).