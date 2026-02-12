Министр обороны РФ проинспектировал "Южную" группировку войск

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел совещание на командном пункте одного из соединений "Южной" группировки войск, заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск, сообщили в военном ведомстве.

"Командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Медведев доложил министру обороны РФ о ходе наступательных действий подразделений группировки и характере действий противника", - заявили в Минобороны РФ в четверг.

По данным ведомства, заместитель начальника управления войск беспилотных систем группировки доложил, что в рамках исполнения поручения министра обороны РФ в профильные подразделения поставлено оборудование 3D-печати для изготовления комплектующих, технического обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов.

"Андрею Белоусову также доложили о готовности нового беспилотного летательного аппарата самолетного типа для ретрансляции сигнала радиосвязи и увеличения радиуса действий ударных дронов. Кроме того, представлены забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов, которые применяются с целью прикрытия маршрутов движения штурмовых групп и путей подвоза провизии и боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что главе российского военного ведомства был представлен разработанный военнослужащими группировки опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи.

"Министру обороны РФ были продемонстрированы произведенные специалистами подразделений группировки беспилотные летательные аппараты и наземные робототехнические комплексы, которые на постоянной основе модернизируются и оснащаются боевыми модулями с учетом характера выполняемых задач", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что Белоусов "высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды".