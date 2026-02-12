Поиск

Объявлен отбор производителей беспилотных авиасистем для компенсации скидки покупателям

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ объявил отбор производителей беспилотных авиасистем (БАС) для компенсации части скидки, которую те предоставляют покупателям своей продукции.

Условия для участия в отборе: наличие реализуемых БАС в реестре российской продукции; обязательство организации реализовать продукцию в объеме, в два раза превышающем размер субсидии.

Максимальная скидка не должна превышать 2 млн рублей на одну единицу БАС, отметили в Минпромторге.

Прием заявок пройдёт с 13 по 25 февраля 2026 года на платформе ГИСП (Государственная информационная система промышленности).

Господдержка предоставляется в виде субсидии в рамках федерального проекта по стимулированию спроса на отечественные БАС.

