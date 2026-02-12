Поиск

Рассматривается возможность восстановления ж/д сообщения между РФ и Грузией через Абхазию

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российская сторона рассматривает возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию Абхазии, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Отвечая на вопрос СМИ о работе по дальнейшему разблокированию экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа, вице-премьер отметил, что "ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе".

"В том числе рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Грузией через территорию Абхазии", - сказал Оверчук.

