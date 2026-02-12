Поиск

Главы МИД РФ и Туркменистана обсудили двустороннее сотрудничество

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел России и Туркменистана Сергей Лавров и Рашид Мередов обсудили по телефону предстоящие двусторонние контакты и взаимодействие в рамках СНГ, сообщили в четверг на Смоленской площади.

"Стороны обсудили вопросы российско-туркменистанского сотрудничества, предстоящие двусторонние контакты, а также взаимодействие в рамках СНГ и формате прикаспийских государств", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министры обменялись поздравлениями по случаю профессиональных праздников дипломатических работников двух государств.

