Слуцкий высказался за возврат государству контроля над ценообразованием

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным предложил подумать над введением государственного контроля над ценообразованием в РФ.

"У ЛДПР есть реальное решение, к которому мы просили бы прислушаться. Нам необходима государственная дисциплина цен. Государство должно вернуть себе разумный системный контроль над ценообразованием, проверять обоснованность роста цен, пресекать любого рода злоупотребления", - сказал Слуцкий на встрече в четверг.

По его мнению, Федеральная антимонопольная служба "работает медленно". "Мы неоднократно туда обращались и продолжаем обращаться, работаем тесно по проблемам роста цен, но видим по итогам рассмотрения обращений граждан, что пока ничего особенного не происходит. Понятно, что процессы, которые идут, может быть, ФАС не под силу. Значит, надо как-то нам вместе работать здесь более глубоко и системно", - считает политик. По словам Слуцкого, "достаточного контроля над ценообразованием на сегодня нет", а "цены растут непропорционально причинам".

"Наша оппозиционность - конструктивная, как мы считаем, - в том, чтобы форсированно находить наилучшие для людей, кратчайшие пути решения тех или других инфраструктурно значимых проблем", - добавил председатель ЛДПР.

Встреча руководства фракции ЛДПР с Мишустиным прошла в преддверии отчета правительства в Госдуме о работе за 2025 год. Отчет, как ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, состоится 25 февраля.