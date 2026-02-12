Поиск

Кабмин РФ поддержал законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало депутатский законопроект об обязательной передаче данных об исполнительных производствах в бюро кредитных историй (БКИ), но предложило конкретизировать перечень передаваемых данных.

Положительный отзыв кабинета министров на законопроект (№ 1045978-8) опубликован в электронной базе данных парламента в четверг.

Проект закона был внесен в Госдуму в октябре 2025 г. группой депутатов и сенаторов. Он предлагает обязать БКИ самостоятельно запрашивать у Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сведения об исполнительных производствах в отношении граждан и организаций и включать их в кредитные истории без согласия должников.

Сейчас ФССП может передавать в БКИ данные только о долгах по алиментам, оплате жилья, коммунальных услуг и связи. Законопроект распространяет эту норму на все неисполненные обязательства имущественного характера.

Правительство в отзыве указывает, что понятие "обязательства имущественного характера" в законопроекте не раскрывается, что в свою очередь не позволяет определить, какие именно сведения будут передаваться в БКИ. Кабинет министров рекомендует конкретизировать эту формулировку.

Согласно законопроекту, должник сможет оспорить сведения, полученные из базы ФССП, если они ошибочны. БКИ должны будут аннулировать записи о долгах, если ФССП сообщает об их погашении или об окончании исполнительного производства.

Правительство отмечает, что в документе не определены сроки, в которые ФССП должна проверить и при необходимости исправить оспариваемые должником сведения.

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал концепцию законопроекта и рекомендовал его к принятию в первом чтении. При этом в заключении комитета напоминается, что периодичность получения БКИ сведений из банка данных устанавливается Банком России по согласованию с ФССП.

"В связи с тем, что указанная норма имеет существенное значение для обеспечения актуальности данных о долговой нагрузке заемщика, хранящихся в БКИ, комитет считает необходимым отметить, что рассмотрение законопроекта во втором чтении возможно только после получения Госдумой проекта соответствующего нормативного акта Банка России", - говорится в заключении комитета.

Проект закона планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании Госдумы 24 февраля.

