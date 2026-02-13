Поиск

В Кремле усомнились, что Москва нуждается в представлении Минском ее интересов в Совете мира

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле не видят необходимости в том, чтобы Минск представлял интересы Москвы в Совете мира, вопрос участия РФ по-прежнему находится в проработке министерства иностранных дел России.

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ходе общения журналисты спросили, может ли Минск представлять интересы России в Совете мира с учетом заявлений белорусской стороны о том, что в этом органе Белоруссия намерена отстаивать и интересы Союзного государства.

"В целом формат Союзного государства подразумевает координацию по самому широкому кругу вопросов, в том числе и внешнеполитическим. И эта внешнеполитическая координация сохраняется. В отличие от Минска мы пока, как вы правильно заметили, не определились со своей позицией по Совету мира. Этот вопрос продолжает находиться в проработке министерства иностранных дел, которое во взаимодействии с нашими партнерами и союзниками пытается разобраться в этой теме ", - сказал Песков.

И добавил: "В данном случае мы вряд ли нуждаемся в том, чтобы Минск представлял там наши интересы, потому что, если речь пойдет действительно о Газе и о палестинском урегулировании, израильско-палестинском урегулировании, то здесь, наверное, важно, что до сих пор Россия остается единственной страной в мире, которая приняла решение выделить один миллиард долларов на помощь Палестине".

