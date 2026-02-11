Поиск

Представители Кремля не планируют участвовать в заседании Совета мира 19 февраля

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители Кремля не планируют участвовать в заседании Совета мира 19 февраля, сообщает RTVI.

"От Кремля никто не планирует. Тема Совета по-прежнему в проработке в МИД", - заявил пресс-секретарь российского президента в ответ на запрос RTVI.

Ранее СМИ сообщили, что первое заседание Совета мира состоится 19 февраля в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от приглашения посетить первое заседание инициированного лидером США Дональдом Трампом Совета мира.

"Да, приглашение на первую встречу лидеров в рамках Совета мира президенту Беларуси поступило. К сожалению, мы его получили поздно, рабочий график президента на этот период уже был спланирован", - сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Совет мира - инициатива американского лидера, направленная на решение конфликтов по всему миру, начиная с сектора Газа. Предполагается, что его пожизненно будет возглавлять сам Трамп.

Создание Совета мира было частью предложенного американским президентом плана по завершению конфликта в секторе Газа. О его формировании объявили в январе 2026 года. Приглашения в Совет получили шесть десятков лидеров стран, некоторые были приглашены в качестве основателей. Первым председателем Совета стал Трамп. Частью совета также являются исполнительный комитет Совета мира и исполнительный совет по сектору Газа. Также под руководством Совета будет действовать Палестинский национальный комитет по управлению сектором Газа, которому поручено управлять анклавом.

22 января в Давосе состоялась церемония учреждения Совета мира. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, выступая на мероприятии, заявил, что Совет мира будет работать не только над достижением мира в Газе, но и над урегулированием других глобальных конфликтов.


