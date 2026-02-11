Лукашенко не поедет на первое заседание Совета мира, инициированного Трампом

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался от приглашения посетить первое заседание инициированного лидером США Дональдом Трампом Совета мира.

"Да, приглашение на первую встречу лидеров в рамках Совета мира президенту Беларуси поступило. К сожалению, мы его получили поздно, рабочий график президента на этот период уже был спланирован", - сообщила пресс-секретарь белорусского президента Натальи Эйсмонт. Ее цитирует близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого" в среду.

"Да, мы с удовольствием посетили бы Соединенные Штаты Америки, но есть вопросы, которые невозможно отложить. Кроме того, мы принимаем во внимание и возможные логистические сложности, которые могут возникнуть из-за незаконных санкций, в первую очередь Евросоюза - с учетом закрытия воздушного пространства над ЕС. В этой связи и несмотря на наше желание, президент в данном мероприятии принять участие не сможет", - отметила пресс-секретарь.

Вместе с тем, по ее словам, власти Белоруссии полностью разделяют нацеленность президента США и Совета мира на разрешение всех мировых конфликтов мирным путем.

По словам Эйсмонт, в Вашингтоне представлять Белоруссию будет министр иностранных дел республики Максим Рыженков, который "полностью погружен в тематику участия Республики Беларусь в Совете мира и другие вопросы региональной обстановки и двусторонних белорусско-американских отношений".

"Американская сторона уже проинформирована об этом решении", - сказала пресс-секретарь.

Сообщалось, что первое заседание Совета мира планируется провести в Вашингтоне 19 февраля.

Президент Белоруссии 20 января подписал документ о присоединении республики к Совету мира и выполнении положений устава этой структуры.

Ранее в январе сообщалось, что Трамп направил личное письмо Лукашенко, предложив ему стать учредителем Совета мира.