Кремль отметил, что РФ не отказывалась от долларовой системы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Россия не отказывалась от долларовой системы, использование валюты ограничили сами США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто не отказывался от использования доллара. Это страна-эмитент, то есть США, – они ограничили целый ряд стран в праве использовать доллар, и эти страны, естественно, используют альтернативные платежи, формы", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал информацию, согласно которой РФ якобы предложила план экономического сотрудничества с США, который предусматривает, в том числе, возвращение к долларовой системе расчетов.

"Если США откажутся от этой практики ограничения использования доллара, доллару тогда нужно будет выигрывать конкуренцию с другими альтернативными валютами, национальными валютами, которые все шире используются в мире. Если доллар будет привлекателен, то, конечно, все вернутся к его использованию, в том числе наряду с другими валютами", - заявил Песков.