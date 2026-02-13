Поиск

Кремль отметил, что РФ не отказывалась от долларовой системы

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Россия не отказывалась от долларовой системы, использование валюты ограничили сами США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто не отказывался от использования доллара. Это страна-эмитент, то есть США, – они ограничили целый ряд стран в праве использовать доллар, и эти страны, естественно, используют альтернативные платежи, формы", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал информацию, согласно которой РФ якобы предложила план экономического сотрудничества с США, который предусматривает, в том числе, возвращение к долларовой системе расчетов.

"Если США откажутся от этой практики ограничения использования доллара, доллару тогда нужно будет выигрывать конкуренцию с другими альтернативными валютами, национальными валютами, которые все шире используются в мире. Если доллар будет привлекателен, то, конечно, все вернутся к его использованию, в том числе наряду с другими валютами", - заявил Песков.

Дмитрий Песков США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине намечен на следующую неделю

Суд проиндексировал на 1,5 млрд руб. долг VW, ставший причиной его локального банкротства в РФ

ФСБ задержала двух жителей Крыма за вербовку в террористическую организацию

Владельцев земельных участков могут обязать достраивать объекты или сносить их

Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в Хабаровском музыкальном театре

Три человека, включая ребенка, пострадали при атаке БПЛА в Волгоградской области

Патриарх Кирилл призвал противостоять образованию мигрантских анклавов

 Патриарх Кирилл призвал противостоять образованию мигрантских анклавов

В Москве арестован второй фигурант дела о растрате в FESCO

Что произошло за день: четверг, 12 февраля
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 80 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8397 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 45 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });