Песков заявил, что не стоит ждать быстрых результатов в экономике от диалога РФ и США

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что возобновление сотрудничества с США в экономике, в том числе по редкоземельным металлам, - это долгий путь, быстрых результатов ожидать пока не стоит.

"Это еще более долгосрочная перспектива - это во-первых. А во-вторых, мы с вами слышали от нескольких представителей американской администрации, что сначала - урегулирование вокруг Украины, потом экономика", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала Россия-1 (ВГТРК), говоря о перспективах восстановления экономического сотрудничества с США, в том числе в сфере редкоземельных металлов.

При этом Песков подчеркнул, что уже сейчас нужно очерчивать круг возможных тем для сотрудничества. "Но ожидать каких-то результатов быстро в этой сфере сейчас пока не приходится", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Фрагмент интервью выложил автор и ведущий программы Павел Зарубин в своем телеграмм-канале.