Москва усомнилась в экономическом сотрудничестве с США до прогресса по Украине

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Детальное обсуждение торгово-экономического сотрудничества РФ и США вряд ли возможно до достижения украинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что эти обсуждения (возможного торгово-экономического взаимодействия) будут продолжены. В настоящий момент де-факто ситуация такая, что на практике до достижения украинского урегулирования вряд ли можно говорить о чем-то конкретном и пока это ограничивается обсуждениями", - сказал Песков журналистам в пятницу.

При этом он отметил: "Если мы продвинемся по пути мирного урегулирования, то тогда это может перейти в прикладную плоскость".