Возбуждено дело о халатности при выдаче жилищных сертификатов в Пензенской области

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о халатности должностных лиц при выдаче сертификатов многодетным семьям в Сердобске возбуждено в Пензенской области, сообщает пресс-служба СКР в пятницу.

По версии следствия, в феврале этого года в администрации Сердобска незаконно выданы сертификаты двум многодетным семьям, члены которых ранее являлись иностранными гражданами и впоследствии получили гражданство РФ.

Кроме того, следователи проверят возможные факты нарушения прав других семей, которые также являлись претендентами на получение сертификатов, однако их не получили, добавили в СКР.

СКР Пензенская область Сердобск
