Академик РАН сообщил, что в РФ ежегодно регистрируют 15 случаев онкозаболеваний на 100 тыс. детей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В России ежегодно в среднем регистрируется 15 случаев онкологических заболеваний на 100 тыс. детей, при этом онкологией чаще сталкиваются подростки, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАН Александр Румянцев.

"Цифры заболеваемости детей - они достаточно стабильны, и мы ничем не отличаемся от европейских стран (...). Вся статистика, которую приводит международная организация, она совпадает с нашей статистикой, 15 человек на 100 тыс. детей заболевает в год. Это средняя цифра", - сказал Румянцев на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, этот показатель колеблется по регионам страны от 13 до 20 заболевших на 100 тыс. детей.

"У нас есть информация о том, что подростки чаще заболевают, чем дети", - отметил Румянцев.

Ежегодно 15 февраля отмечается Международный день борьбы с детским раком.