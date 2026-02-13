Поиск

Академик РАН сообщил, что в РФ ежегодно регистрируют 15 случаев онкозаболеваний на 100 тыс. детей

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В России ежегодно в среднем регистрируется 15 случаев онкологических заболеваний на 100 тыс. детей, при этом онкологией чаще сталкиваются подростки, сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАН Александр Румянцев.

"Цифры заболеваемости детей - они достаточно стабильны, и мы ничем не отличаемся от европейских стран (...). Вся статистика, которую приводит международная организация, она совпадает с нашей статистикой, 15 человек на 100 тыс. детей заболевает в год. Это средняя цифра", - сказал Румянцев на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, этот показатель колеблется по регионам страны от 13 до 20 заболевших на 100 тыс. детей.

"У нас есть информация о том, что подростки чаще заболевают, чем дети", - отметил Румянцев.

Ежегодно 15 февраля отмечается Международный день борьбы с детским раком.

Госдума РАН Александр Румянцев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гособвинение запросило для Чичваркина девять лет колонии за фейки об армии

Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

 Новый раунд переговоров по Украине пройдет 17-18 февраля в Женеве

Песков подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине намечен на следующую неделю

Суд проиндексировал на 1,5 млрд руб. долг VW, ставший причиной его локального банкротства в РФ

ФСБ задержала двух жителей Крыма за вербовку в террористическую организацию

Владельцев земельных участков могут обязать достраивать объекты или сносить их

Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в Хабаровском музыкальном театре

Три человека, включая ребенка, пострадали при атаке БПЛА в Волгоградской области

Патриарх Кирилл призвал противостоять образованию мигрантских анклавов

 Патриарх Кирилл призвал противостоять образованию мигрантских анклавов
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 47 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 134 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 80 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8397 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });