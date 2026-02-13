В Петербурге бывшая шоколадная фабрика Ландрина признана памятником

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге бывшее здание шоколадной фабрики Георга Ландрина признано стало памятником регионального значения, сообщает сайт Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"Распоряжением КГИОП "Здание шоколадной фабрики Г.М. Ландрина" (проспект Римского-Корсакова, дом 9, литера А) включено в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения", - говорится в сообщении.

Здание построили в 1876-1878 годах по проекту архитектора Августа Пуаро в приемах эклектики с использованием мотивов неоготики.

Купец Георг (Федор) Ландрин открыл свое первое кондитерское производство в 1848 году, а впоследствии создал успешное предприятие по производству и торговле монпансье. Оно продержалось до 1917 года, а после было национализировано и существовало под различными названиями при Советском Союзе.

"Кондитерская фабрика в здании располагалась до 1990-х годов. (...) Периметральная застройка комплекса сохранилась до настоящего времени без существенных изменений", - отметили в КГИОП.