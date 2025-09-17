Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Чичваркина за фейки о российской армии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал на два месяца признанного иноагентом бизнесмена Евгения Чичваркина по делу о фейках о вооруженных силах России.

"Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чичваркина Евгения Александровича", - сообщили в пресс-службе суда.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).

Чичваркин находится в международном розыске. Срок исчисляется с момента передачи Чичваркина правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента задержания Чичваркина на территории РФ.

В марте прокуратура Москвы направила следствию материалы для возбуждения дела в отношении Чичваркина по статье о невыполнении обязанностей иноагента.

47-летний Чичваркин - сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи "Евросеть". С декабря 2008 года он живет в Великобритании, занимается ресторанным бизнесом. В 2022 году Минюст РФ признал его иностранным агентом. По данным Минюста, Чичваркин занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины.