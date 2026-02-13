Почти 7 тыс. жителей Калининградской области остались без света из-за непогоды

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Ледяной дождь оставил без электроснабжения 7 тыс. жителей Калининградской области, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале в пятницу.

В настоящее время последствия непогоды на сетях устраняют 59 бригад энергетиков и 92 единицы техники "Россети Янтарь". Они работают в Зеленоградском и Гурьевском округах, поселках Малиновка, Заозерье, Черемхово, Малинники, Авангардное и Владимировка.

19 дизельных генераторов в случае экстренной необходимости обеспечат электроэнергией школы, детсады, поликлиники и другие соцобъекты.

"Главам муниципалитетов - быть на постоянной прямой связи с жителями. Также поручаю профильным министрам контролировать ситуацию в своих подшефных территориях, а лучше поехать туда лично", - отметил Беспрозванных.

Он добавил, что в субботу в регион вернутся морозы до минус 25.