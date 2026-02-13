Поиск

Туристов призвали воздержаться от поездок на Куршскую косу из-за гололеда

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Администрация национального парка "Куршская коса" (Калининградская область) просит воздержаться от поездок на особо охраняемую территорию из-за гололеда, сообщает пресс-служба учреждения.

Почти 7 тыс. жителей Калининградской области остались без света из-за непогоды

"Большая просьба воздержаться в ближайшие дни от поездок на Куршскую косу в целях экологического туризма и отдыха!", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что на экологических тропах очень скользко.

"Несмотря на все усилия госинспекторов, из-за погодных условий ходить по тропам небезопасно", - добавляет пресс-служба нацпарка.

Ранее главное управление МЧС по Калининградской области распространило предупреждение об осадках в виде ледяного дождя, мокрого снега и о гололедице в пятницу. В субботу в регион вернутся морозы.

Калининградская область Куршская коса
