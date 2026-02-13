Поиск

ВС РФ рассмотрит вопрос о признании террористическим "Антивоенного комитета России" 2 марта

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ 2 марта рассмотрит иск о признании террористической организацией "Антивоенного комитета России" (признан нежелательной организацией в РФ), следует из размещенного на сайте Минюста оповещения о судебном заседании.

"Минюст России информирует, что административное дело № АКПИ26-110с по иску Генерального прокурора Российской Федерации о признании международной неправительственной организации, созданной в форме общественного движения "Антивоенный комитет России" (Russian antiwar committee), Великобритания, террористической организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 2 марта 2026 года", - говорится в сообщении.

Ранее высшая судебная инстанция сообщала, что приняла к производству иск о признании "Антивоенного комитета России" террористической и запрете ее деятельности на территории России.

Дело будет рассмотрено в закрытом судебном заседании.

В минувшем октябре в ФСБ РФ сообщали, что "Антивоенный комитет России" был учрежден в феврале 2022 года. "Его целью является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации", - заявили тогда в спецслужбе.

ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 278 УК России ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК России ("Организация террористического сообщества и участие в нем") в отношении экс-главы компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского (признан иноагентом).

Другими фигурантами дела стали признанные иноагентами экс-премьер России Михаил Касьянов, галерист Марат Гельман, общественный деятель Леонид Гозман, политики Владимир Кара-Мурза, Сергей Алексашенко и Дмитрий Гудков, экономист Сергей Гуриев, бизнесмены Борис Зимин и Евгений Чичваркин, журналист Евгений Киселев, юрист Елена Лукьянова, политик Юрий Пивоваров, писатель Виктор Шендерович, шахматист и общественный деятель Гарри Каспаров, актер Артур Смольянинов, политолог Екатерина Шульман и другие.

В ФСБ напомнили, что Генпрокуратура РФ в январе 2024 года признала деятельность "Антивоенного комитета России" нежелательной на территории страны.

"30 апреля 2023 года "АКР" в Берлине (Германия) принят учредительный (уставной) документ движения т.н. "Берлинская декларация", в котором заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России. В октябре 2025 года при участии движения в Парламентской ассамблее Совета Европы создана т. н. "платформа российских демократических сил", которая позиционируется Ходорковским перед западными странами как "учредительное собрание переходного периода" и альтернатива органам власти Российской Федерации", - добавили в ФСБ.

В спецслужбе заявляют, что Ходорковский и другие учредители АКР "финансируют признанные в Российской Федерации террористическими украинские военизированные националистические подразделения, а также ведут рекрутинговую деятельность по набору лиц в указанные формирования для последующего их задействования в реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем".

"В настоящее время проводятся следственные действия в отношении Ходорковского и его пособников. Лица, причастные к их деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством", - подчеркнули в ЦОС ФСБ.

