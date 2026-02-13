Смоленская АЭС вывела энергоблок №2 на плановый ремонт с модернизацией

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Смоленская АЭС отключила второй энергоблок на плановый ремонт с модернизацией. Об этом сообщает управление коммуникаций атомной станции.

"12 февраля 2026 года в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании, утвержденным Концерном "Росэнергоатом", энергоблок №2 Смоленской АЭС был выведен в капитальный ремонт с внутриреакторным контролем и проведением работ по управлению ресурсными характеристиками реактора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что целевой уровень продолжительности ремонта - 76 суток, но с помощью инструментов производственной системы "Росатома" планируется оптимизировать срок ремонта с соблюдением требований безопасности.

В ходе ремонта на энергоблоке №2 запланировано восстановление ресурса более 150 ячеек технологических каналов (всего в реакторной установке РБМК их 1661) и замена 25 каналов системы управления и защиты (всего в реакторной установке 211 каналов). По итогам внутриреакторного контроля будет определен объем восстановления ресурса технологических каналов на следующие годы.

Запланированы также другие работы по модернизации реакторного оборудования: замена электроприводов на арматуре питательной воды, замена воздушной и дренажной арматуры в системе аварийного охлаждения реактора с питательными электронасосами.

Кроме того, будет выполнен капитальный ремонт арматуры ДУ800 контура многократной принудительной циркуляции. В турбинном цехе запланирован ремонт цилиндров высокого давления турбогенератора №3 (ТГ-3), замена ротора генератора турбогенератора №4 (ТГ-4), контроль лопаток четырех ступеней цилиндра низкого давления ТГ-3.

По программе модернизации будет усовершенствована вакуумно-испарительная система с введением автоматики на закрытие арматуры, а также система контроля давления водорода в корпусах генераторов ТГ-3 и 4.

В 2025 году Ростехнадзор выдал лицензию на продление срока службы второго энергоблока Смоленской АЭС еще на 5 лет. С учетом государственной повестки на увеличение доли атомной генерации в общем энергобалансе страны к 2045 году до 25%, все работы по модернизации позволят продлить безопасную эксплуатацию энергоблока №2 до 2035 года, отмечается в пресс-релизе.

Смоленская АЭС эксплуатирует три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.