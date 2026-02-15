Герасимов сообщил о наступлении российской армии на Славянск

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска продвигаются в направлении Славянска, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Войска "Южной" группировки продвигаются в направлении Славянска", - сказал он на совещании в группировке войск "Центр".

Кадры совещания в воскресенье распространило Минобороны РФ.

Герасимов заявил, что российские силы завершают операцию по взятию под контроль Резниковки.

"Продолжается уничтожение украинских формирований в Константиновке. На александро-калиновском направлении освобожден населенный пункт Степановка", - сообщил начальник Генштаба.

Ранее Герасимов заявил, что группировка "Центр" наступает на добропольском направлении и ведет бои за несколько населенных пунктов. Также он сообщил об активных наступательных действиях группировки "Запад".