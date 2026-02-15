Герасимов сообщил о наступлении на добропольском направлении

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Группировка "Центр" наступает на добропольском направлении и ведет бои за несколько населенных пунктов, сообщил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Наиболее упорные бои ведутся в зоне ответственности группировки войск "Центр". Соединения и воинские части группировки развивают наступление на добропольском направлении", - заявил Герасимов на совещании в группировке войск "Центр".

На видео, распространенном Минобороны РФ, Герасимов заявил, что идут бои за населенные пункты Новый Донбасс и Белицкое.

"В Гришино наши штурмовые подразделения в уличных боях уничтожают формирования противника, удерживающих позиции в этом населенном пункте", - сообщил Герасимов.

По его словам, группировка "Центр" также ведет бои за Новопавловку и Новоподгорное.

Он также сообщил, что российская армия расширяет полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. По его словам, группировкой "Север" взяты под контроль три населенных пункта в Сумской и Харьковской областях - Поповка, Сидоровка и Чугуновка.