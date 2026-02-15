Герасимов заявил об отражении атак ВСУ в Запорожской области

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - ВСУ перебросили подготовленные штурмовые подразделения с целью остановить российское наступление на востоке Запорожской области, украинские атаки отражаются, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

"Группировка войск "Восток" развивает наступление в восточной части Запорожской области", - сказал Герасимов на совещании в группировке "Центр".

"Пытаясь остановить наше наступление, командование противника перебросило на это направление наиболее подготовленные штурмовые подразделения с других участков", - сообщил Герасимов.

"Соединения группировки уверенно отражают атаки противника. Формирования противника несут значительные потери", - заявил Герасимов.

По его словам, в феврале группировкой "Восток" взяты под контроль населенные пункты Староукраинка, Придорожное, Зализничное и Цветковое.

Российские подразделения наступают в направлении города Запорожье, сообщил Герасимов. На видео, распространенном Минобороны РФ, Герасимов заявил, что группировкой "Днепр" взяты под контроль населенные пункты Магдалиновка, Приморское и Запасное.